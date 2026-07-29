الرئيسية/دولياتترامب: الميليشيات الموالية لإيران "سرطان العالم"الرئيس الأمريكي يؤكد أن هجوم المليشيات في العراق نُفذ بالتنسيق مع بغداد29 يوليو 2026 16:21آخر تحديث : 29 يوليو 2026 16:28الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الهجمات الإيرانيةالمليشيات الحوثيةدونالد ترامبايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تستضيف النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الإنسانيالمملكة وإيطاليا تؤكدان حماية الأمن البحري وحرية الملاحة ودعم حل الدولتينمباحثات سعودية أوزبكية لتطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائيةسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 25 شخصاً