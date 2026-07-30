الرئيسية/دولياتترامب: انسحاب إسرائيل من غزة بعد نزع سلاح حماسعقب إعلان مجلس السلام التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن31 يوليو 2026 02:00آخر تحديث : 31 يوليو 2026 02:00الرئيس الأميركي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24حركة حماسغزةالاحتلال الاسرائيليقطاع غزةدونالد ترامباسرائيلالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات أمريكية تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحرس الثوريولي العهد يستعرض مع ملك البحرين والرئيس السوري المستجدات الإقليميةالمملكة تدين استهداف ميناء دمياط والاعتداءات على الكويت والأردن بيان مشترك: التحالف البحري الدفاعي يؤكد حماية حرية الملاحة