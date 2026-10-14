الرئيسية/دولياتترامب: بدء عمليات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند العمليات ستشمل استكشافات واسعة النطاق للموارد الطبيعية في المنطقة14 أكتوبر 2026 09:34آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 09:34الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24النفطالرئيس الامريكيدونالد ترامبجرينلاندالتعليقاتأأخبار ذات صلةآلاف الوجبات السعودية للفئات الأكثر احتياجًا بغزةإصابة سفينتين بمقذوفات في مضيق هرمزلقطات توثق اقتحام القوات المسلحة اليمنية تحصينات الحوثيينوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والكويتي أوضاع المنطقة