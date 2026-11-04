الرئيسية/دولياتترامب بعد خسارة الجمهوريين: لا أندم على الحرب ضد إيرانقال إن منع طهران من امتلاك سلاح نووي كان يستحق التكلفة السياسية4 نوفمبر 2026 23:13آخر تحديث : 4 نوفمبر 2026 23:13الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24دونالد ترامبالانتخاباتالرئيس الأمريكي دونالد ترامبايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مجمعًا سكنيًا للنازحين في حجة القوات المسلحة اليمنية تحييد 340 حوثيًا وتدمير وإعطاب 114 آلية ومعدةوزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات المنطقةولي العهد يستقبل ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية