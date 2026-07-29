الرئيسية/دولياتترامب: تلقيت إفادة بشأن ما حدث في مصر وسنقصف إيرانالرئيس الأمريكي يؤكد أن هجوم المليشيات في العراق نُفذ بالتنسيق مع بغداد29 يوليو 2026 16:21آخر تحديث : 29 يوليو 2026 23:44الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الهجمات الإيرانيةالمليشيات الحوثيةدونالد ترامبايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط بمصر المملكة تُجدد رفضها لمحاولات تغيير الوضع التاريخي للقدسالرياض تستضيف النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الإنسانيالمملكة وإيطاليا تؤكدان حماية الأمن البحري وحرية الملاحة ودعم حل الدولتين