الرئيسية/دولياتترامب: كوبا ستسقط وسندفع إيران إلى الجحيم دعا الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية22 سبتمبر 2026 19:37آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 19:42الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24امريكاالولايات المتحدةدونالد ترامبترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تُدين الاعتداءات الحوثيةولي العهد يبحث مع بوتين تداعيات التصعيد على الملاحة والاقتصاد العالميوزراء خارجية "الثمانية" يطالبون بوقف انتهاكات غزة وتنفيذ "خطة ترامب"القيادة تتلقى التهاني من قادة دول الخليج باليوم الوطني