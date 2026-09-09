الرئيسية/دولياتترامب: نهاية الحرب مع إيران بعد انتخابات نوفمبرانتهاء الحرب مرتبط بنتائج الاستحقاق الانتخابي المرتقب بواشنطن10 سبتمبر 2026 01:10آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 01:10 الرئيس الأميركي دونالد ترامب — AFPأأواشنطن:أخبار 24الانتخابات الامريكيةواشنطندونالد ترامبايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليميةالأمير تركي بن محمد يشارك في مراسم تشييع ملك النرويجالمملكة ترحب بقرار "الطاقة الذرية" المتعلق بسورياترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر واردات المستوطنات