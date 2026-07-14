الرئيسية/دولياتترامب يبلغ الكونجرس باستئناف العمليات العسكرية ضد إيرانإخطار رسمي يعيد فتح نافذة مدتها 60 يوماً لاستخدام القوة العسكرية14 يوليو 2026 10:15آخر تحديث : 14 يوليو 2026 10:15الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الكونجرس الامريكيالحرس الثوري الإيرانيترامبالمفاوضات الأمريكية الإيرانيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش الأردني يعترض أربعة صواريخ قادمة من إيران"العليمي": لن نسمح بأي خرق للأجواء اليمنية مستقبلًاقوة دفاع البحرين تتصدى لهجمات إيرانية استهدفت المدنيينهجوم إيراني يطال ناقلتين إماراتيتين ويخلّف قتيلًا و8 مصابين