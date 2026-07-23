الرئيسية/دولياتترامب يتوعد إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري قاسٍ"تبادلت فيه واشنطن وطهران الاتهامات بشأن مسؤولية التصعيد23 يوليو 2026 18:50آخر تحديث : 23 يوليو 2026 22:09إحدى الهجمات الأمريكية على إيرانأأواشنطن:أخبار 24طهرانمضيق هرمزماركو روبيوالولايات المتحدةالحوثييندونالد ترامبالمملكةالحرس الثوري الإيرانيناقلة نفطترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيان خليجي - أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التطورات الإقليميةالكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعوديةبدعم سعودي.. طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا يبدأ رحلة العلاج في الأردن