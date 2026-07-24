الرئيسية/دولياتترامب يحذر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيرانترامب: إذا فعلتا فسيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة لهما24 يوليو 2026 19:29آخر تحديث : 24 يوليو 2026 19:41الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24طهرانشي جين بينغالولايات المتحدة الأمريكيةتحذيراتتهريب الاسلحةالصينروسياعمليات التهريبدونالد ترامبفلاديمير بوتينالتعليقاتأأخبار ذات صلة المملكة تُدين تفجير حاجز أمني غرب باكستانالجيش الأردني يُسقط 13 صاروخًا ومسيرةً إيرانيةالخريجي يلتقي وزيري خارجية سنغافورة والفلبين وأمين "آسيان"الناقلات العابرة لهرمز عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين