الرئيسية/دولياتترامب يرحب بـ"اتفاقية مكة" بين السعودية وتركيا وباكستانالاتفاقية دليل على تكاتف الدول للدفاع عن نفسها بفعالية17 أغسطس 2026 00:16آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 00:32 الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24تركياباكستاندونالد ترامباتفاقية مكة للدفاع المشتركالتعليقاتأأخبار ذات صلةقنصلا هيوستن وأربيل يؤديان القسم أمام وزير الخارجيةوزير الخارجية يؤكد دعم المملكة لأمن واستقرار اليمنالمملكة و7 دول تدين رفض إسرائيل خارطة طريق إنهاء حرب غزةمصر: لن نسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات النيل إلى دول المصب