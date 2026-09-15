الرئيسية/دولياتترامب يرشح النائب الجمهوري ويسلي هانت سفيرًا لدى المملكة وصف هانت هذا الترشيح بأنه "شرف العمر" وعبر عن شكره للرئيس الأمريكي15 سبتمبر 2026 14:47آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 14:47النائب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية تكساس ويسلي هانت المرشح لمنصب السفير لدى المملكةأأالرياض:أخبار 24الولايات المتحدةالعلاقات السعودية الامريكيةالسفير الامريكي في السعوديةدونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في باب المندبولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عملولي العهد في مصر غدًا لبحث العلاقات الثنائية"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات على متضرري زلزال الفلبين