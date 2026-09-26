الرئيسية/دولياتترامب يرفض خطة إيرانية لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيامطهران تربط استئناف الملاحة بوقف الأعمال العدائية ورفع قيود اقتصادية26 سبتمبر 2026 11:08آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 11:08سفن في مضيق هرمزأأطهران:أخبار 24مضيق هرمزالحرب الإيرانية الأمريكيةدونالد ترامبايرانعباس عراقجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سلمان للإغاثة" يجري 23 عملية قلب مفتوح بالبرازيلرئيس وزراء باكستان: "اتفاقية مكة للدفاع" تعزز السلام والاستقراروزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني اعتداءات مكةوزير الخارجية يبحث مع 5 من نظرائه مستجدات الأوضاع