الرئيسية/دولياتترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمزالرئيس الأمريكي قال: أريد اتفاقًا لكن العرض غير مقبول26 سبتمبر 2026 18:59آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 18:59الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — AFPأأواشنطن:أخبار 24مضيق هرمزدونالد ترمبالرئيس الأمريكي دونالد ترامبايرانالبيت الابيضالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية: المملكة تؤكد حقها في حماية أمنها وسيادتهاالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا سفينة بحر جاوةاستهداف مواقع ومخازن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثيةالربيعة يوقع اتفاقية لإيواء 58 ألف سوري وتأهيل 987 منزلًا