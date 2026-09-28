الرئيسية/دوليات ترامب يعرض على شي جينبينغ شراء أسلحة أمريكيةواشنطن تؤكد حظر القانون بيع الأسلحة للصين وسط خلافات بشأن تايوان28 سبتمبر 2026 11:18آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 11:18استقبال ترامب لشي في قاعدة أندروز ضمن مراسم رسمية خلال الزيارة الأخيرة أأواشنطن :أخبار 24شي جين بينغبكينالرئيس الصينيواشنطندونالد ترامبتايوانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يزور واشنطن لبحث العلاقات الثنائيةالمملكة تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش في باكستانإدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات"مسام" ينزع 5 آلاف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة باليمن