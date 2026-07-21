الرئيسية/دولياتترامب يعلن استئناف الرحلات إلى لبنان بعد لقائه عونسعى عون إلى عرض خطة تتضمن آلية لنزع سلاح حزب الله21 يوليو 2026 18:52آخر تحديث : 22 يوليو 2026 00:10الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عونأأواشنطن:أخبار 24حزب الله اللبنانيامريكااسرائيللبنانترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش الكويتي يتصدى لهجمات مُسيّرةالبنتاجون: تكلفة الحرب على إيران 37.5 مليار دولاروزير الخارجية: لا بديل عن الدبلوماسية والقوة العسكرية لا تضمن استقرارًا دائمًاولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا