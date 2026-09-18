الرئيسية/دولياتترامب يعلن ترتيبات أمنية جديدة مع الدنمارك وجرينلاندمنع أي جهة معادية من إنشاء قواعد أو تنفيذ استثمارات حساسة 19 سبتمبر 2026 00:44آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 01:38 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — REUTERSأأواشنطن:أخبار 24واشنطنالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالدنماركالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يوقّع قانونًا جديدًا لتشديد العقوبات على روسياوصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةسفارة المملكة تنبه مواطنيها إلى حظر تغطية الوجه في البرتغالالتحالف البحري يستعد للتنفيذ العملياتي والتواجد في منطقة العمليات