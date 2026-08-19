الرئيسية/دولياتترامب يعلن حربًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران أي دولة تسمح لمؤسساتها بتقديم دعم مالي لإيران ستواجه عواقب20 أغسطس 2026 02:10آخر تحديث : 20 أغسطس 2026 02:26الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالاقتصاد العالميايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسرائيل تعترف باستهداف سيارة الطفلة هند رجبزلزال بقوة 5.7 يضرب جزيرة فلوريس في إندونيسياعقد اجتماع الحوار الإستراتيجي الثالث بين المملكة واليابانمباحثات سعودية قطرية لخفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة