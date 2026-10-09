الرئيسية/دوليات"ترامب" يعيّن كيتي زكريا متحدثة باسم البيت الأبيضأكد ترامب أن زكاريا تتمتع بـ"سجل لا تشوبه شائبة"10 أكتوبر 2026 01:19آخر تحديث : 10 أكتوبر 2026 01:20 تعيّن كيتي زكريا متحدثة باسم البيت الأبيضأأواشنطن:أخبار 24الاعلامدونالد ترامبمتحدثة باسم البيت الأبيضالبيت الابيضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسفارة اليمن بالرياض: بدء التسجيل الإلكتروني لتصحيح الأوضاع واشنطن تفرض عقوبات على الجنائية الدوليةمقتل 30 امرأة وطفلًا بمسيّرة تابعة للدعم السريع في السودانمساعد طيار فلاي دبي استلهم جريمته من هجمات 11 سبتمبر