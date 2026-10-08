الرئيسية/دوليات"ترامب" ينفي نية ضرب إيران قبل انتخابات نوفمبر استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على طهران9 أكتوبر 2026 01:46آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 01:46دونالد ترامب يتحدث من منصة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض — AFPأأواشنطن:أخبار 24طهرانالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمريكا تفرض عقوبات على 17 سفينة إيرانيةوزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية يبحثان الأوضاع بالمنطقةالقوات المسلحة اليمنية تنفذ 1729 استهدافًا دقيقًا لمليشيا الحوثيإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبال