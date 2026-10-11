الرئيسية/دولياتتسيير حافلات لنقل المواطنين العالقين في دبي والأردن إلى المملكةحثت القنصلية على التسجيل والتنسيق من خلال التواصل على هاتف الطوارئ11 أكتوبر 2026 19:09آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 20:01علم المملكة يرفرف أمام مبنى تابع لسفارة المملكةأأدبي:أخبار 24الاماراتدبيمطار الملك خالدقنصلية المملكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ومصر وباكستان وتركيا تدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثيخادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبيةوزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان سبل دعم أمن المنطقة خاصالعالم والحوثيون.. إجماع على الإدانة وخلاف على التصنيف