الرئيسية/دولياتتعازٍ خليجية وعربية للمملكة في ضحايا سقوط طائرة أرامكوأعربت الدول عن تضامنها مع المملكة في ضحايا الحادث28 يونيو 2026 21:02آخر تحديث : 29 يونيو 2026 01:36برقيات تعزية في ضحايا الحادث الذي أسفر عن وفاة جميع الركابأأالدوحة:"أخبار 24"سورياالكويتقطرالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث في الصين تعزيز العلاقات وتطورات الإقليمترامب يرشّح "سوندرلينغ" لتولي وزارة العمل رسميًامشروع مسام ينتزع أكثر من 2000 لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوعالمملكة تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية