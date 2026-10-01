الرئيسية/دولياتتعيين "ديمة اليحيى" ضمن فريق الأمم المتحدة لحرية العبورتعد الممثلة عن المنطقة العربية في الفريق1 أكتوبر 2026 15:04آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 15:23ديمة اليحيى عضو الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية أأالرياض:أخبار 24انطونيو غوتيريشالامم المتحدةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"النائب العام" يبحث التعاون القضائي مع المدعي العام لروسياخاصالعراق بعد التحالف.. هل تكفي السيادة لسد فراغ القوة؟ القيادة تهنئ الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلادهتحويل مسار 125 سفينة ضمن الحصار على إيران