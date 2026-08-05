الرئيسية/دولياتتعيين رئيس جديد لأركان حرب القوات الجوية باليمن ضمن 3 قرارات عسكرية جديدة شملت تعيينات وترقيات 6 أغسطس 2026 00:56آخر تحديث : 6 أغسطس 2026 00:58 الرئاسي اليمني يعيد تشكيل مواقع قيادية في القوات المسلحةأأعدن:أخبار 24القوات الجويةمجلس القيادة الرئاسي اليمنياليمنالقوات العسكريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا تنفيذيًا لتجهيز 11 منشأة صحية باليمناجتماع رباعي يثمن مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعيرفع العقوبات الأمريكية عن 3 كيانات مرتبطة بـ"الحرس الثوري"وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة