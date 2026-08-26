الرئيسية/دولياتتعاون سعودي سنغالي لمكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدودلحماية النزاهة وتبادل الخبرات26 أغسطس 2026 11:35آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 11:35جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة والسنغال في مجال الوقاية من الفساد.أأالرياض:أخبار 24مكافحة الفسادمكافحة الجرائمالسنغالهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والتركي جهود خفض التوترات الإقليميةواشنطن تعلن مقتل أربعة في ضربة ضد سفينة بالكاريبياليمن: مصرع وإصابة 23 حوثيًا بإحباط هجوم بتعزواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة ضد إيران