الرئيسية/دولياتحاملة طائرات أمريكية ثالثة تصل إلى الشرق الأوسط الحاملة بدأت مهامها ضمن انتشار عسكري مجدول17 نوفمبر 2026 00:42آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 00:42حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" أأواشنطن:أخبار 24واشنطنالولايات المتحدة الامريكيةحاملة الطائرات الأمريكيةالشرق الاوسطالتعليقاتأأخبار ذات صلةبلاغ عن هجوم يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمزالتحالف الإسلامي يطلق المرحلة الثانية من برنامج مكافحة الإرهابوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والمصري التطورات الإقليمية"القوات اليمنية" تنفذ 661 عملية استهداف وتحييد 173 حوثياً