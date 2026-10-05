الرئيسية/دولياتحريق يصيب ناقلة في هرمز بعد استهداف مجهول الطاقم يعمل على إخماد الحريق دون تسجيل إصابات6 أكتوبر 2026 02:34آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 02:34سفن في الخليج العربيأألندن:أخبار 24مضيق هرمزسلطنة عمانالولايات المتحدة الامريكيةايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: دمرنا مخزنا يضم 20 صاروخا باليستيا بصعدةبتوجيه الملك.. تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين"حلف مكة" يفعّل الردع الجماعي ويقرر نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكةالمملكة تجدد دعمها الكامل للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة