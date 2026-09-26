الرئيسية/دولياتخادم الحرمين وولي العهد يهنئان "العليمي" بذكرى 26 سبتمبر أعربا عن خالص التمنيات بالمزيد من الأمن والاستقرار لليمن الشقيق26 سبتمبر 2026 13:38آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 14:15أأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينمجلس القيادة الرئاسي اليمنياليمنرشاد العليميالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستقرار وضع فيضانات "بانكوك" وتحذير من استمرار تصريف المياه"سلمان للإغاثة" يجري 23 عملية قلب مفتوح بالبرازيلترامب يرفض خطة إيرانية لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيامرئيس وزراء باكستان: "اتفاقية مكة للدفاع" تعزز السلام والاستقرار