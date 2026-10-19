الرئيسية/دولياتخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي19 أكتوبر 2026 17:59آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 18:07خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24أمير قطرخادم الحرمين الشريفينالعلاقات السعودية القطريةالملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليمن يطلب من الأمم المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابيةمقتل وإصابة 40 إثر قصف حوثي على معسكر للجيش في شبوهبن فرحان وبارو يبحثان الشراكة السعودية الفرنسية والتطورات الإقليميةماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم إقرار الشرطة بفقدان السيطرة