الرئيسية/دوليات خادم الحرمين يدعو أمير الكويت وملك البحرين للقمة الخليجية الأوروبية القمة تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل28 سبتمبر 2026 18:56آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 19:09خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24الكويتخادم الحرمين الشريفينالقمة الخليجيةالشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباحالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص3 سيناريوهات محتملة للمواجهة الأمريكية - الإيرانيةالمملكة تُدين الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المسجد الأقصىالمملكة تدعم خدمات الصحة والمياه في السودان بمشروعي أوكسجين وتحلية ترامب يعرض على شي جينبينغ شراء أسلحة أمريكية