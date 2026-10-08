الرئيسية/دولياتالملك يدعو رئيس الإمارات للمشاركة بالقمة الخليجية الأوروبية الثانيةالمملكة تستضيف القمة خلال أكتوبر الجاري8 أكتوبر 2026 16:12آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 16:24خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24الاماراتخادم الحرمين الشريفينالقمة الخليجيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى نيبالوزير الداخلية يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون الأمني المستمر "التحالف الإسلامي" يؤهل مختصين لمواجهة تمويل الإرهاب بالنيجر"ريما بنت بندر" تفتتح فعالية "أصوات المحيط" بواشنطن