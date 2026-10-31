الرئيسية/دولياتخامنئي يتوعّد برد إيراني "بلا قيود جغرافية" على أي هجوم جديدطهران تحذّر من اتساع رقعة الحرب وتؤكد استمرار جهود الوساطة القطرية والباكستانية31 أكتوبر 2026 16:18لافتة تحمل صورة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في طهران — APأأطهران:أخبار 24الحرب الإيرانية الأمريكيةحرب إيرانمجتبى خامنئيايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تنفيذ 1119 عملية وتحييد 427 من مليشيا الحوثيالبديوي: أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأنائب وزير الخارجية: أمن المملكة يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي الجيش الأردني يحبط تسلل مجموعة مسلحة من سوريا