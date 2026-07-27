الرئيسية/دولياتخلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1367 لغمًا زرعت باليمنفي الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2026 27 يوليو 2026 22:26آخر تحديث : 27 يوليو 2026 22:26تطهير الأراضي اليمنية من الألغامأأعدن:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةاليمنمسامنزع الالغامالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لشن هجمات ضد دول الجوار الجلاجل يبحث في أوزبكستان تعزيز التعاون الصحي والاستثماريولي العهد يهنئ رئيس وزراء مولدوفا بمناسبة أدائه اليمين الدستوريةالمملكة: عازمون على ردع المعتدين والرد على مصادر إطلاق المسيّرات