الرئيسية/دولياتدعم ماليزي - إماراتي لإجراءات المملكة ردًا على عدوان الحوثيوزيرا خارجية البلدين جددا إدانة بلديهما للاعتداء على مطار الملك خالد13 أكتوبر 2026 11:41آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 11:47وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانأأالرياض:أخبار 24الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيانوزير الخارجية الاماراتيوزير الخارجيةماليزياالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب يدافع عن اتفاق الديزل الروسيقتيل و24 جريحًا في شمال إسرائيل بانفجار ذخيرة"مسام" ينتزع 1.2 ألف لغم في أسبوع باليمن ولي العهد يهنئ آبي أحمد بمناسبة إعادة انتخابه