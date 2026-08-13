الرئيسية/دولياتدعوى ضد ترامب لوقف خدمة الوصول لمنشوراتهيستخدم ترامب منصته لنشر معلومات تتعلق بالرسوم الجمركية13 أغسطس 2026 03:48آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 03:48الرئيس الأميركي دونالد ترامبأأواشنطن:أخبار 24مواقع التواصل الاجتماعيالولايات المتحدة الامريكيةدونالد ترامبالرسوم الجمركيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع التركية: "اتفاقية مكة" دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولةالزيدي: لن نسمح باستخدام أجوائنا للاعتداء على دول الجوارمتحدثة البيت الأبيض ترحل عن منصبهاالعليمي: الحوثي مشروع حرب والفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاح