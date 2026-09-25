الرئيسية/دولياترئيس وزراء باكستان: "اتفاقية مكة للدفاع" تعزز السلام والاستقرارإدانة باكستان للهجمات التي استهدفت المملكة26 سبتمبر 2026 02:12آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 02:12رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريفأأالرياض:أخبار 24باكستانالامم المتحدةاتفاقية مكة للدفاع المشتركرئيس وزراء باكستانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش الباكستاني اعتداءات مكةوزير الخارجية يبحث مع "بولس" و"جرينسبان" و"سلام" آخر المستجدات وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى غزةأمير الشرقية ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ أحمد آل مكتوم