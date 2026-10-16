الرئيسية/دولياترئيس وزراء باكستان: تحالف مكة محطة تاريخية في علاقاتنا مع المملكةرئيس الوزراء الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين16 أكتوبر 2026 21:09آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 21:09أأإسلام آباد:أخبار 24باكستانتحالف مكةتعزيز العلاقاتالسعوديةشهباز شريفالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان التطورات في المنطقة القوات اليمنية: تحييد 430 حوثيًا وتدمير وإعطاب 100 آلية عسكريةالمملكة تشدد على حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها وحماية مواطنيهاالسعودية و23 دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس