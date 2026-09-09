الرئيسية/دولياترابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات الحوثي على المملكةالهجمات تمثل اعتداءً آثمًا يهدد أمن المدنيين10 سبتمبر 2026 01:50آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 01:50الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسىأأمكة المكرمة:أخبار 24رابطة العالم الاسلاميتحالف دعم الشرعيةمليشيات الحوثيخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةترامب: نهاية الحرب مع إيران بعد انتخابات نوفمبروزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليميةالأمير تركي بن محمد يشارك في مراسم تشييع ملك النرويجالمملكة ترحب بقرار "الطاقة الذرية" المتعلق بسوريا