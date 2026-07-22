الرئيسية/دولياتروبيو: إيران في مأزق كبير.. والصين لم تغير مسار الحربروبيو يشير إلى تعاون محدود من الصين في القضية الإيرانية22 يوليو 2026 13:14آخر تحديث : 22 يوليو 2026 13:14وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيوأأمانيلا:أخبار 24شي جين بينغالحرب الإيرانية الأمريكيةبكيندونالد ترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقةالأردن: اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 بمناطق نائيةالجيش الأمريكي: نشن غارات جديدة على إيران