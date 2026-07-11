الرئيسية/دولياتروسيا تدعو سكانها للعمل عن بُعد بسبب أزمة الوقودمسيّرات أوكرانية تعطّل إحدى أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا11 يوليو 2026 19:34آخر تحديث : 11 يوليو 2026 19:43مجموعة من السيارات تقف في طابور أمام محطة وقود في روسيا إثر أزمة الوقودأأموسكو:أخبار 24اوكرانياالوقودروسياالنفط الروسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيران: لن نلتزم بمذكرة التفاهم إذا واصلت واشنطن انتهاكاتهاتأكيد سعودي باكستاني على ضرورة عودة المحادثات الأمريكية الإيرانيةالصين تجلي قرابة مليوني شخص مع اقتراب الإعصار بافيترامب: الصواريخ جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا استهدفتني