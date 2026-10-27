الرئيسية/دولياتريما بنت بندر: الحوثيون يهددون العالم ولا حدود لإرهابهمدعت المجتمع الدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وقطع مصادر تمويلهم27 أكتوبر 2026 16:46 الأميرة ريما بنت بندر بن سلطانأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةاليمنالميليشيات الحوثيةالاميرة ريما بنت بندر بن سلطانالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين حزمة جديدة من المشاريع الإنسانية والإغاثية في اليمنسوريا: غارات الأردن على الجنوب لم يسبقها تنسيقالإسرائيليون يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات حاسمة لنتنياهو"مسام" ينتزع 932 لغمًا باليمن خلال أسبوع واحد