الرئيسية/دولياتزعماء وقادة الدول يهنئون المملكة باليوم الوطني وزير الخارجية الأمريكي: الشراكة الاستراتيجية مع المملكة شهدت خطوات تاريخية23 سبتمبر 2026 16:04آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 16:50علما المملكة والولايات المتحدةأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعوديالولايات المتحدة الأمريكيةماركو روبيوالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمريكا توسع وجودها العسكري في "جرينلاند" بقاعدتين جديدتينالربيعة: المملكة دعمت الأمن الغذائي العالمي بأكثر من 3.4 مليار دولار"بن فرحان" يترأس قمة السلام ويبحث تعزيز التعاون مع سوريا وتركياعقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني