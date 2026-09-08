الرئيسية/دولياتسفارة أمريكا باليمن: المملكة لها الحق في الدفاع عن أراضيهاحكومة الجمهورية اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة9 سبتمبر 2026 00:46آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 00:46مليشيا الحوثي باليمنأأواشنطن:أخبار 24السفارة الامريكيةمليشيات الحوثياليمنالسفارة الامريكية باليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةلقطات توثق آثار الاعتداءات الحوثية على 4 مناطق بالمملكةالقيادة تعزي رئيسة تنزانيا في وفاة زوجهااليمن.. خطط أمنية لتأمين المحافظات عقب تحريرها من الحوثيين الخريجي يسلّم فهمي قطعة من كسوة الكعبة هدية للجامعة العربية