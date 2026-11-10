الرئيسية/دولياتسفينة لـ"أدنوك" الإماراتية تتعرض لهجوم داخل المياه الإقليميةوقوع أضرار في السفينة وتواصل جهود الاستجابة للحادث10 نوفمبر 2026 19:02آخر تحديث : 10 نوفمبر 2026 19:08ناقلة يتصاعد منها الدخان بعد استهدافهاأأأبو ظبي:أخبار 24الإماراتالنقل البحريهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد وملك البحرين يستعرضان آخر المستجدات الإقليميةالقوات اليمنية: 190 حوثياً بين قتيل وجريح وتدمير 130 آلية خاصواشنطن وطهران.. هدنة مؤقتة أم بداية تسوية؟المملكة وأوكرانيا توقعان مذكرة الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة