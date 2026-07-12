الرئيسية/دولياتسلطنة عُمان تدين استهداف مواقع في مسندم بطائرات مسيّرةمصدر أمني يؤكد تعرض مواقع بالمحافظة لهجمات بطائرات دون طيار12 يوليو 2026 15:11آخر تحديث : 12 يوليو 2026 15:11طائرة مسيرةأأمسقط:أخبار 24الاعتداء الإيرانيصواريخ إيرانيةسلطنة عمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن 71 عامًا بعد مرض مفاجئالقيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفةالهند: إنقاذ 10 بحارة وفقدان آخر بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عُمانالمملكة تدين بشدة استمرار اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن