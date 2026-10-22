الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يدعم اليمن بشحنة أدوية جديدةتستهدف تعزيز جاهزية المرافق الصحية للطوارئ وضمان استمرار الخدمات الطبية22 أكتوبر 2026 12:27آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 20:36شحنة أدوية جديدة تصل إلى اليمنأأعدن:أخبار 24المساعدات الانسانية لليمنمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةالمساعدات السعوديةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةغوتيريش: الهجمات الحوثية على المملكة غير مقبولةالمملكة تدعم التعليم في اليمن بـ60 مشروعاً ومبادرةوزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون الأمنيالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 512 حوثيًا وتدمّر 330 آلية عسكرية