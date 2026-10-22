الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يدعم اليمن شحنة أدوية جديدةتستهدف تعزيز جاهزية المرافق الصحية للطوارئ وضمان استمرار الخدمات الطبية22 أكتوبر 2026 12:27آخر تحديث : 22 أكتوبر 2026 12:54شحنة أدوية جديدة تصل إلى اليمنأأعدن:أخبار 24المساعدات الانسانية لليمنمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةالمساعدات السعوديةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةعقوبات جديدة على أطراف تدعم أسطول الظل الإيراني الدفاع اليمنية: تجمعات الحوثيين أهداف عسكرية مشروعة "العليمي": هجمات الحوثيين على المطارات تستدعي وحدة دولية مركز الملك سلمان للإغاثة يوفّر مياه الشرب لـ595 نازحًا في عدن