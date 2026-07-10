الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يوزع 24 ألف وجبة غذائية في غزةضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني 10 يوليو 2026 23:08آخر تحديث : 10 يوليو 2026 23:141 / 2إعداد وجبات ساخنة لأهالي قطاع غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةفلسطين المحتلةالمساعدات السعودية لقطاع غزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةكشف مخبأ سري لمتفجرات داعش في سورياترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار وبدء محادثات جديدة مع إيرانالسفير الدوسري يلتقي قائد الجيش اللبنانيالصين تنجح في اختبار استعادة وحدة دفع صاروخي