الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يوزع 25 ألف وجبة ساخنة في غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني11 سبتمبر 2026 22:22آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 22:22طباخون يعدون وجبات غذائية مخصصة لقطاع غزةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةالوجباتالمساعدات السعودية لقطاع غزةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غربوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليميةالجيش اليمني يسقط 5 مسيّرات ويبدأ قصف "صندوق القتل"السفير السعودي يناقش مستجدات لبنان مع نواب "تحالف التغيير"