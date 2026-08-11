الرئيسية/دوليات"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا لإعادة تأهيل مبانٍ تعليمية بسوريا في 3 محافظات سورية تشمل حمص ودرعا ودير الزور 11 أغسطس 2026 23:22آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 23:29توقيع البرنامج التنفيذي لإعادة تأهيل المدارس بسورياأأدمشق:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةالمدارسالمرافق العامةسورياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تمد الأسر الأكثر احتياجًا في غزة بآلاف الوجباتوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي خفض التصعيد وأمن الملاحة4 قتلى إثر استهداف الحوثيين سفينة يمنية في باب المندبالمملكة تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان